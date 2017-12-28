شاهد: فنان من غزة يلجأ لبيع مشغولات الصدف بعد أن فقد عمله

وجد فنان فلسطيني شاب، المواد التي تمكنه من ابتكار أعماله الفنية متاحة أمامه، أثناء سيره على شاطئ المتوسط في مدينة غزة.

ويستخدم ماهر عياش (28 عاما) الزلط وقواقع البحر وغيرها من المواد التي يجدها على الشاطئ في تصميم مشغولات فنية فريدة من نوعها وبدأ في بيعها بعد أن فقد عمله منذ أربع سنوات.

وكسب العيش في القطاع الساحلي الواقع بين إسرائيل ومصر، شديد الصعوبة، ولأسباب أمنية تسهم الدولتان في زيادة المحن في القطاع عبر فرض قيود صارمة على حركة الناس والبضائع عبر الحدود.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات مع ارتفاع معدل البطالة بين الشبان إلى مستوى 60 بالمئة من نحو 35 بالمئة قبل خمس سنوات، ودفع ذلك البعض إلى إيجاد بدائل إبداعية للوظائف التقليدية.

ويقول عياش إنه يعتمد بدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق أعماله، ويوضح أن أسعار اللوحات التي يقوم بعملها تترواح بين ٢٠ دولارا ومئة دولار.

ويقول عياش الذي شارك في عدة معارض على مستوى القطاع إنه يتمنى أن تصل منتجاته إلى معارض على مستوى العالم.