شاهد: سيارة يابانية يمكن طيها لحل مشكلة مواقف السيارات

لم يعد العثور على مكان لوقوف السيارات في اليابان مشكلة كبيرة ، وذلك بفضل سيارة يمكن أن تطوي نفسها وتنضغط في المساحات الصغيرة.

مستوحاة من لعبة الروبوت اليابانية المتحولة " غاندام "، صمم مهندس الروبوتات الياباني الشهير كونيو أوكاوارا ، السيارة والتي يأمل مطوروها أن تكون جاهزة للسير في الشوارع في مارس 2018.

وعلى الرغم من سعرها المرتفع والذي يبلغ 8 ملايين ين ياباني (70 ألف دولار) ويماثل شراء آخر موديل من سيارة لكزس، فإن الشركة قد قبلت بالفعل 30 طلبا من عملاء من اليابان والصين ودبي منذ إطلاقها في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر.

وتقول الشركة إنها تستهدف بيع 300 سيارة سنويا للاستخدام حول المطارات أو في المواقع السياحية.

وقال "هيرومي كينوشيتا " الرئيس والمدير التنفيذي في شركة (فور لينك سيستمز)، التي عملت على إنشاء الجيل القادم من المركبات الذكية منذ عام 2008، إنه يأمل أيضا في جذب جيل من السائقين أقل اهتماما بالسيارات من الأجيال السابقة.

ويؤكد أنهم طوروا سيارة تجعل السائقين يشعرون وكأنهم يقودون شيئا آخر وليس سيارة، ويوضح أن عرضهم لشكل مستوحى من الروبوت جعل الناس يشعرون وكأنهم يقومون بتشغيل روبوت أثناء القيادة، وهذا "ما يجعل سيارتنا فريدة من نوعها ويعزز الشعور بالانغماس مع السيارة".

يذكر أن مسلسل غاندام الذي يعرض على التلفزيون الياباني منذ 1970. استولى على خيال جيل كامل، ولا يزال يحظى بشعبية حتى اليوم ، ومع حجمه الحقيقي بارتفاع 20 مترا أصبح روبوت غاندام ، أحدث "جاذبية سياحية " في العاصمة اليابانية طوكيو.