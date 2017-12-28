شاهد: تركيا تشيّد أكبر مسجد في منطقة البلقان

بالتعاون بين رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيين، يجري في العاصمة الألبانية تيرانا، إنشاء مسجد "نمازكاه" الذي سيكون الأكبر في منطقة البلقان بعد إتمامه.

وبدأ إنشاء المسجد عام 2015، بعد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل وضع حجر الأساس، ليتم تسخيره لخدمة المصلين نهاية العام المقبل 2018.

وقال ياسين شنغول منسق مستشارية الخدمات الدينية في سفارة تركيا لدى تيرانا، إنّ بناء المسجد المكوّن من 4 منارات، شارف على الانتهاء.

وأوضح شنغول أنّ الورش المشرفة على إنشاء المسجد، أكملت بناء جسم المسجد، ولم يبق سوى الطلاء وتمديد الأسلاك الكهربائية والإنارة.

وأضاف شنغول أنّ المسجد يتسع لـ 10 آلاف مصلّ، وتصل مساحته الإجمالية إلى 10 دونمات، لافتاً إلى أنّ كلفة إنشاء المسجد ستبلغ 30 مليون يورو.

وتابع "دمجنا بين فن العمارة العثمانية والفن الحديث، ونعتبر هذا المسجد، بمثابة هدية وإحياء للأخوة القائمة بين الشعبين التركي والألباني".

ويحتوي مسجد نمازكاه على مكتبة، ومركز ثقافي، وصالات مطالعة ودراسة، ومرأب، ومعاهد لتحفيظ القرآن، ومعرض، ومطعم، وقاعة للمؤتمرات.

وإلى جانب المسجد، سيتم إنشاء متحف يحمل اسم "متحف العيش المشترك".