شاهد: تايلاند تحتفل في عام الكلب "بأطفال جراء "

عبّرت ممرضات في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك عن حبّهن للجراء اليوم الخميس بإلباس أطفال حديثي الولادة أزياء كلاب جميلة قبيل حلول عام الكلب الذي سيبدأ في 2018.

وقامت الممرضات في مستشفى "باولو ميموريـال هوسبيتال" بإلباس الرضع قبعات زرقاء وبنية من الكروشيه لها آذان كلاب وملابس ملائمة لها قبل التقاط صور لهم.

وقالت الممرضة بيلايبورن كوندي إن الآباء حصلوا على صور تذكارية لأطفالهم.

وأوضحت أن بعض الآباء اختاروا المستشفى للولادة خصيصا بسبب أزياء العام الجديد والصور التذكارية التي يقدمها.

ويقول أحد الآباء، إن هذا العام هو العام الأكثر خصوصية لعائلته بسبب قدوم طفل جديد ويقول إن ذلك شيء له معنى كبير بالنسبة لأسرته.

ويمثل 12 حيوانا الأبراج الفلكية الصينية التقليدية والكلب هو حلقة عام 2018. ولكل عام معتقدات خاصة به، ويبدأ عام الكلب في فبراير / شباط.