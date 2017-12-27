شاهد: هندي في الـ98 يحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد

حصل رجل مسن يبلغ من العمر 98 عاما، على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة هندية مفتوحة بمدينة باتنا شرقي الهند، الثلاثاء.

وحصل الرجل التسعيني "فيشيا" على شهادته العليا خلال مراسم الاحتفال بجامعة نالاندا المفتوحة.

وقال إنه كان يحاول إرسال رسالة إلى الشباب بأنه ينبغي عدم تقبل الهزيمة مطلقًا.

وقد دهش الطلاب والعديد من الشخصيات البارزة خلال الحفل من تصميم فيشيا والعزيمة وروح المثابرة اللتين يتحلى بها.

وكان الطالب البالغ من العمر 98 عامًا، قد اجتاز امتحان القبول بالجامعة في عام 1934 وأكمل تخرجه في عام 1938.