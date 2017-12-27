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منوعات|بوليفيا

شاهد: نهر متدفق يجرف جسرا بعد انهياره شرقي بوليفيا

27/12/2017

جرفت مياه نهر متدفق، جسرًا بعد انهياره على طريق سريع شرقي بوليفيا في الساعات الأولى من عيد الميلاد يوم الإثنين.

وانهار الجسر فجأة وسقط رجل يقود شاحنة على طول الطريق السريع في النهر حيث جرفته المياه المتدفقة بعيدًا، ولكن تم إنقاذ السائق من قبل شهود الواقعة.

وقال السائق ميغيل فارغاس إنه رأى الجسر وهو ينهار لكنه لم يتمكن من وقف سيارته في الوقت المناسب وسقطت شاحنته في السيل الذي جرفها في اتجاه المصب.

والطريق السريع هو حلقة وصل مهمة بين إدارتي سانتا كروز وبيني، وقد أبلغ حاكم إدارة سانتا كروز وسائل الإعلام المحلية أن الآلات كانت في طريقها إلى إصلاح الجسر.

المصدر : رويترز
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