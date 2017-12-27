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منوعات|سوريا

شاهد: مُعلم سوري بلا ذراعين هزم إعاقته بأصابع قدميه

27/12/2017

يوسف عطار.. سوري من ريف إدلب تحدى الإعاقة وحصل على شهادة جامعية بتفوق، ليصبح الرجل المولود بلا ذراعين معلما ينير دروب تلاميذه ويحيي آمالهم في المستقبل رغم الحرب الدائرة في بلدهم.

استبدل يوسف أنامل قدميه بذراعيه في الاعتماد على نفسه وممارسة حياته اليومية، وهو من أفضل وأنشط مدرسي مادة اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في قرية كفر نجد بإدلب، حتى أصبح مثلا يحتذى به في تحديه للإعاقة بكل إصرار وعزيمة وإقبال على الحياة.

ومن المعروف أن التدريس من أكثر المهن التي تحتاج إلى الكتابة والشرح، وهذا أصعب ما واجهه المُعلم البالغ من العمر 32 عامًا، لعدم امتلاكه ذراعين، لكنه لم يستسلم أبدًا، واستخدم أصابع قدميه في الكتابة على اللوح.

وأشار يوسف إلى دور أسرته التي كانت أكبر داعم له منذ البداية والتي شجعته حتى واصل دراسته بتفوق وكان دائمًا الأول على صفوفه طوال سنوات الدراسة، ثم تخرج في كلية اللغة العربية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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