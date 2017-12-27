شاهد: موسم "زيت الزيتون" منجم الذهب للتونسيين

يستعد منتجو زيت الزيتون التونسيون للموسم الجديد، ولكن هناك خطط للتركيز على أسواق جديدة في المستقبل بدلا من الاعتماد على التصدير إلى دول الاتحاد الأوربي.

زيت الزيتون، السائل الذي ثبت أنه منجم ذهب لتونس، يتوقع البلد إنتاج 240 ألف طن منه خلال موسم 2017/2018، وسيتم تصدير الكثير من الزيت إلى أسواق خارجية مربحة.

في هذا المصنع في المنستير، يتم توجيه المحصول إلى آلات ليتم سحقه وعصره وتحويله إلى زيت الزيتون، ويتوقع المصنعون بيع 56 ألف طن منه إلى الاتحاد الأوربي.

ولكن هذا يواجه لوائح صارمة للاتحاد الأوربي، وهذا يعني أن المصنع لديه مختبر للتحقق من منتجاته.

القوارير الفارغة تدخل خط الإنتاج وتظهر مليئة إلى الحافة بزيت الزيتون.

وتعد تونس من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم، في المرتبة الثانية بعد إسبانيا مباشرة.

ويقول عبد السلام الواد، من المصدرين ومالك العلامة التجارية لزيت "الواد"، "السوق التقليدية لتونس هي عادة إسبانيا وإيطاليا. تشتريان دائما منا زيت الزيتون السائب، وكذلك العادي كما العضوي (أيضا)، لأن لديهم في بلدانهم صناعة متطورة جدا لزيت الزيتون".

والزيت "السائب" يعني أنه ليس المعبأ في زجاجات أو المعلب، فإنه بدلًا من ذلك ينقل في ناقلات سوائل كبيرة.

وسوق الاتحاد الأوربي مهم بشكل لا يصدق بالنسبة للواد، ويقول إن الحكومة التونسية اضطرت لمقاومة محاولات خفض كمية الزيت التي يمكن بيعها هناك.

ويقول عبد السلام "يسمح لنا للتصدير في الدول الأوربية ب 56700 طن سنويًا، وطبقا لاتفاق خاص لعامي 2016 و 2017، يسمح لنا بزيادة الكمية المصدرة بـ 35 ألف (طن) ، ويبدو أنه لن يسمح لنا بهذه الزيادة في عام 2018 ."

ويضيف "لذلك ستكون مشكلة بالنسبة للمنتجين التونسيين، ولهذا السبب طلبت حكومتنا بالفعل من المجتمع الأوربي أن يعطونا هذه ال 35 ألفا لعام 2018."

مركز النهوض بالصادرات "سيبيكس" يساعد المنتجين التونسيين على تصدير زيتهم، وتقول مديرة المركز عزيزة حتيرة إن تركيزهم يتحول إلى عملاء مختلفين.

وتوضح "نتطلع لأسواق جديدة ومختلفة مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الخليج والدول العربية وغانا أيضًا."

وتضيف "استراتيجيتنا هي تصدير الزيت المعلب، حيث إن له دور في إعطاء قيمة للصناعة التونسية. عندما نقوم بتصدير الزيت السائب إلى إيطاليا، فإنه بإمكانهم تسويقه على أنه زيت إيطالي."

ارتفعت أسعار الجملة قليلا، ويباع زيت الزيتون بـ 4.6 دولارا أمريكيا للكيلوغرام الواحد إلى إسبانيا و6.90 دولارا أمريكيا لإيطاليا، والذي يبلغ سعره محليا في تونس بـ 5 دولارات أمريكية.

وتهدف تونس إلى تصدير 200 ألف طن في الموسم المقبل.