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شاهد: شاب قعيد يحصد الجوائز والألقاب في "رفع الأثقال"

27/12/2017

توجه الشاب التركي "عزير قره قوج"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ممارسة رفع الأثقال لتخفيض وزنه، فاكتشف مهارات وإمكانيات لم يكن يعلم عنها شيئًا.

قال قره قوج، إنه حصل على ميداليتين ذهبيتين في تركيا، وأخرى برونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الإعاقة الجسدية، بعدما كان يسعى إلى تخفيض وزنه فقط.

وأضاف قره قوج، أن مدربه اكتشف قدراته أثناء اللعب، ما دفعه إلى الاحتراف والدخول في مسابقات محلية وإقليمية.

وأشار قره قوج بقوله "بدأت قبل أربع سنوات في ممارسة رفع الأثقال لتخفيض وزني، وبالتدريب المتواصل، تمكنت من تحقيق نجاحات، حتى دخلت الفريق الوطني لرفع الأثقال لذوي الإعاقة الجسدية".

وفي عام 2015، حصل قره قوج على المرتبة الثانية في بطولة تركيا لرفع الأثقال لذوي الإعاقة الجسدية.

كما حصل على "ميداليتين ذهبيتين في بطولة تركيا على مدار عامين على التوالي في 2016 و2017".

ومطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، حصل على الميدالية البرونزية والمرتبة الثالثة عالميًا في بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الإعاقة الجسدية التي نظمت في المكسيك.

ويسعى قره قوج للحصول على ميدالية ذهبية في بطولة الألعاب البارالمبية المزمع إقامتها في 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يشار إلى أن الألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة.

المصدر : الأناضول
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