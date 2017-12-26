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منوعات|الصين

شاهد: رقصة "تنين النار" الأطول في العالم

26/12/2017

أدت مجموعة توجيا العرقية في مقاطعة هونان وسط الصين، الجمعة، عرضًا رائعًا لـ"رقصة تنين النار" الأطول في العالم، خلال الاحتفال بالانقلاب الشتوي، وهو مهرجان صيني تقليدي.

وللاحتفال بأقصر يوم من السنة، وضع السكان المحليون امتدادا طوله 48 مترا من النار هو الأطول في العالم، وأجريت فوقه وحوله رقصة التنين مع تنين نار طوله 128 مترا، هو أيضا الأطول في العالم، وذلك في منطقة وولينغيوان في مدينة تشانغجياجيه بالمقاطعة.

ويتكون تنين النار من هيكل خيزران مع حرق عصي من البخور عالقة في جميع أنحاء ذلك، فيخلق اثنتين من الدوائر الكاملة التي تتجول فوقها وحولها الراقصات بشكل مذهل.

وشارك أكثر من 100 من السكان المحليين في رقصة تنين النار التي شملت أكثر من عرض ومهارة.

وقالت سائحة من مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين "إنني من مقاطعة سيتشوان، ويسرني جدًا ان أكون هنا في شارع زيبو، إنها حيوية للغاية، مع كل العادات الشعبية، والمهرجان، وجميع البرامج".

وقال سائح آخر من مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين "إننا من مدينة قوانغتشو، وهى المرة الأولى التي نكون فيها هنا".

وسوف يستمر النشاط الشعبي 66 يوما حتى 25 فبراير 2018، بما في ذلك رقصة تنين النار، مع إبراز أداء الدراما المحلية في معارض المهرجان.

ويعد هذا النشاط في ذلك التوقت بمثابة مواصلة تعزيز ثقافة السياحة ودفع التنمية السياحية الشتوية للمدينة.

وتعد رقصة تنين النار أحد أبرز مظاهر التراث الثقافي في الصين لإبعاد الشر ودرء الحظ السيء، وهو تقليد يحرص عليه الكثيرون في بداية العام القمري الصيني الجديد، ويتحول الأمر لمهرجانات مستقلة، ويقوم المحتفلون بأداء الرقصة مع مجسم لتنين تنطلق منه شرارات النار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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