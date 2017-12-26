شاهد: تمساح يباغت أستراليين في حديقة بمدينة ملبورن

ذكرت الشرطة الأسترالية أن أفراد أسرة أسترالية خرجوا لقضاء نزهة بمناسبة عيد الميلاد وفوجئوا بوجود تمساح أمامهم في حديقة خاصة بأحد العقارات في ملبورن.

وقالت الشرطة، إنه تم استدعاء أفرادها إلى موقع وجود التمساح في ضاحية هايدلبيرغ شمال شرقي البلاد، ليل الإثنين/الثلاثاء، وأضافت أن ضباط الشرطة توقعوا أن يجدوا سحلية كبيرة، لكنهم دهشوا عندما وجدوا تمساحا طوله متر.

وبعد أن أدرك الضباط أن الإمساك بهذا الزاحف الخطير هو أمر خارج نطاق التدريبات التي تلقوها، طلبت الشرطة قوة دعم خارجية تمكنت بالفعل من اصطياد التمساح.

وقالت الشرطة في بيان إن "ذلك المخلوق سيظل مع مقدم الرعاية إلى أن تطلبه وزارة البيئة والأراضي والمياه والتخطيط".

ولم تعرف السلطات من أين جاء التمساح، وطلبت من أي شخص فُقد منه تمساح أن يتصل بالخط الساخن.

والتماسيح شائعة في منطقة شمال أستراليا الاستوائية، وإن لم يسبق رؤيتها في الحياة البرية بجنوب البلاد، ويمكن للذكور أن تنمو إلى سبعة أمتار في الطول ومن المعروف أنها تكون عدوانية.