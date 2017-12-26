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منوعات|الصين

شاهد: بطاريق "بابا نويل" تجلب السعادة لأطفال الصين

26/12/2017

ساعدت مجموعة من طيور البطريق المرتدية زي "بابا نويل"، على خلق جو احتفالي وجلب السعادة والفرح لزائري حديقة ملاهي بولارلاند في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وتجولت طيور البطريق حول مدينة ثلوج صغيرة "ميني سنو تاون" بنيت حديثا، بطريقة ممتعة، وارتدت البطاريق عباءات حمراء صغيرة مثل بابا نويل، ما رسم الابتسامة على وجوه الزوار وألهب حماستهم فهتفوا معبرين عن سرورهم .

وتمت دعوة خمسة أطفال للتفاعل مع بطاريق بابا نويل، وعبر الأطفال عن بالغ سعادتهم بقضاء وقت ممتع مع طيور البطريق، وأشفق بعض الصغار على البطاريق من برودة الطقس .

وأبدى بعضهم قلقه من أن تتجمد البطاريق ، وحينما سأل المراسل أحدهم "من أين حصلت على هذه الفكرة؟" رد الصبي بكل براءة "أشعر بالبرد، لذلك أعتقد أنهم يشعرون به أكثر مني ".

المصدر : رويترز
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