احذر "البيتزا" إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

بعد يوم شاق ومجهد في العمل، تناول بيتزا مجمدة سريعة التحضير على الغداء يعد مغريًا للغاية.

ولكن انتبه إلى أن البيتزا التي يتم شراؤها من المتجر غالبا ما تحتوي على أكثر من خمسة غرامات من الملح.

وهذا يشكل فارقًا كبيرًا لدى الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو غيره من الحالات التي تتطلب نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، بحسب نشرة "دليل السكري".

ولكن هناك حل وسط محتمل وهو شراء العجين المعد مسبقًا واستخدام خضروات طازجة كطبقة فوقية، ما يسمح لك بتحكم أفضل في كمية الملح في الغداء.

ويمكن أيضا خفض بشكل ملحوظ كمية الملح باختيار "الموتزاريلا" بدلًا من جبن "إيدام" وكذلك بعض الخضروات بدلًا من السلامي.