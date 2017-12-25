شاهد: مسنة أوكرانية تتنقل بين الجبال بطريقة عجيبة

تلجأ مسنة أوكرانية إلى حيلة عجيبة للتنقل بين ضفتي نهر ريكا الذي تقبع عليه قريتها النائية.

وتعيش خريستينا روسوخا تحديا خطيرا كل يوم للتنقل باستخدام "الحوض الطائر" للتنقل بين ضفتي النهر.

والحوض الطائر هو مركبة من الخشب مثبتة على أسلاك معدنية مربوطة بين ضفتي النهر بطول 80 مترا، ويلزمه الشد من الراكب حتى يصل إلى الضفة الأخرى.

روسوخا البالغة من العمر 78 عاما تستخدم "الحوض الطائر" منذ 50 عاما، وكان زوجها الراحل من اخترعه وأول من استخدمه.

ويوجد في القرية ثلاثة جسور لعبور المشاة للنهر، إلا أنها كلها بعيدة عن بيت خريستينا.

وعبرت عن قلقها وخوفها من النهر الآن إذ زاد عمقه ليبلغ حوالي 5 أمتار، وتخشى إذا سقطت فيه أن تصاب بالجروح، مشيرة إلى أنه لا يتهم أحد لطريقة عبورها النهر.