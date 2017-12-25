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منوعات|الأردن

شاهد: "متنزه تزلج" وسط عمّان لتدريب أطفال اللاجئين

25/12/2017

يتوافد الأطفال اللاجئون الصوماليون واليمنيون إلى متنزه التزلج هذا كل أربعاء لتعلم مهارات التزلج بمساعدة مؤسسة أردنية محلية.

ويميل أبو بكر خالد على لوح التزلج الخاص به ليقوم بحركات متعرجة بين أصدقائه في متنزه التزلج.

هذا الصبي البالغ من العمر 13 عاما من أصل صومالي، ويتعلم التزلج منذ قرابة شهر لكنه عشق اللعبة.

التدريب الذي يقام بعد ظهر كل أربعاء في متنزه التزلج الوحيد بوسط العاصمة الأردنية عمان يستهدف الشباب اللاجئين الصوماليين وهو واحد من أربعة مثله تهدف إلى تعليم هؤلاء الشباب اللاجئين والشباب المحليين رياضة التزلج.

وحسب إحصاءات وكالة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك 7900 لاجئ يمني مسجلين في الأردن عام 2017 و3500 صومالي.

وللتغلب على عدم قدرة هؤلاء اللاجئين على الوصول إلى أماكن الترفيه وتعزيز الإحساس بالانتماء لدى الشباب الذي يعاني من التمييز من السكان المحليين، قام محمد زكريا بتأسيس "7هيلز".

ويقول زكريا، المؤسس المشارك لـ"7 هيلز سكيت بارك "الفكرة هي أننا نستهدف الجميع: السكان المحليون واللاجئون لإتاحة مساحة للجميع على حد سواء، لنجتمع معا في هذا الفضاء العام. أثناء التزلج سيتلاشى كل شيء، سوف تختفي الحواجز العرقية والجنسية، والاجتماعية والاقتصادية أيضا".

وجاءت عائلة أبو بكر من الصومال إلى الأردن عبر اليمن. ويذكر أنه عندما وصل إلى الأردن كانت الأوضاع بالغة الصعوبة لأن العائلة لم تكن تملك مالًا.

وتأتي مجموعة الصبيان والشباب هذه للتزلج مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ومنذ بدء دروس التزلج كان أبو بكر يشاهد مقاطع مصورة للتزلج بشكل يومي لتحسن مهاراته.

لكن مع الغسق يحمل كل منهم أغراضه ويتوجه إلى منزله.

المصدر : أسوشيتد برس
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