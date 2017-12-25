شاهد: الرسم والدراما.. أحد أشكال العلاج النفسي في مصر

يعد العلاج بالفنون الإبداعية، مثل الرسم والدراما، أحد أشكال العلاج النفسي الحديثة نسبيا في مصر.

ويتميز هذا النوع من العلاج النفسي عن غيره من الطرق التقليدية بأنه يساعد في إخراج الأحاسيس والمشاعر من العقل الباطن، ويتلخص دور أخصائي العلاج بالفنون الإبداعية في مساعدة الشخص المريض على فهم هذه المعاني الداخلية من خلال ممارسة الرسم أو الدراما.

ويجمع العلاج بالفنون الإبداعية بين أدوات التحليل النفسي وأشكال من الفنون البصرية.

كما يتميز العلاج بالرسم على سبيل المثال بتجاوزه للتحديات التي تواجه الطريقة التقليدية للعلاج، والتي تتمثل في رفض نسبة كبيرة من المصريين الذهاب إلى الطبيب النفسي والخوف من بوح أسرارهم ومشاكلهم أمام الطبيب لأنه غريب عنهم، أما في هذه الحالة فكل ما يقوم به المريض هو الرسم فقط حتى يخرج ما في داخله.

أما العلاج بالدراما فقد بدأ في الدول الغربية في حدود الأربعينيات من القرن الماضي، وهو يساهم في علاج مشكلات نفسية عديدة، مثل اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه والتوتر والإدمان والاكتئاب وحالات التوحد.

ومن خلال استخدام أدوات الدراما، مثل لعب الأدوار والتجسيد، يتمكن المريض من فهم وجهات النظر المختلفة للأشخاص وأحاسيس كل منهم.