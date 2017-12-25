شاهد: افتتاح أطول جسر زجاجي للمشاة في العالم

افتتح أطول وأعلى جسر ذو قاع زجاجي في العالم أمام الجمهور، الأحد، في منطقة هونغياغو ذات المناظر الخلابة في بينغ شان بمقاطعة خبى شمالي الصين، واجتذب أكثر من 3 آلاف سائح.

ويبلغ طول الجسر الزجاجي 488 مترا وعرضه أربعة أمتار ومعلق على ارتفاع 218 مترا فوق الوادي بين منحدرين حادين. وشيدته مجموعة خبى بايلو للجذب سياحي (شركة خاصة).

وقال بعض السياح إنهم لم يندموا من المرور فوق جسر شفاف بهذا الارتفاع لأن وجهة نظرهم كانت ببساطة أنهم شعروا "بأنهم خارج العالم".

وقال أحد السياح "لقد سرنا على طول الطريق من المدخل حتى هنا في الوسط مباشرة، وعندما ننظر إلى أسفل، فهي شفافة تماما، وتقع على ارتفاع حوالي 200 متر، وأعتقد أنه أمر مثير للإعجاب".

ووفقا لما ذكره يانغ شاوبو نائب المدير العام لمجموعة خبى بايلو، فإن الجسر مرصوف بـ 1077 لوح زجاجي شفاف، يبلغ سمك الواحدة منها أربعة سنتيمترات.

والجسر مدعوم بـ 12 كابلا من الفاناديوم الثقيل تزن حوالي 126 طنا، والتي لديها قدرة تحمل قوية، كما أنها مصممة لتحمل مستوى قياس العاصفة حت درجة 12 على مقياس بوفورت، والزلزال حتى قياس 6.0 درجات على مقياس ريختر.

وقال يانغ "لقد تم تصميم جسرنا القاع الزجاجي ليستوعب 3 آلاف شخص في آن واحد، ولكن لضمان سلامة جميع الزائرين، قررنا تقليص العدد إلى 600 شخص".

وتابع "سوف نقوم بنشر العمال لمراقبة مدخل الجسر، وكذلك موظفي الهندسة للتأكد من سلامة الجسر وفحصه خلال السير وفتحه وإغلاقه في الوقت المحدد، كما ننشر الحراس لمساعدة أولئك الذين يخافون من المشي على الجسر، لذلك فهذا الجسر هو آمن تماما".

إلى جانب ذلك، يمكن للسياح التمتع بالمناطق المحيطة هونغياغو ذات المناظر الخلابة في أثناء المشي على الجسر ذو القاع الشفاف، والذي يضم المناظر الطبيعية الفريدة مع مناظر الجبل، والشلالات الطبيعية والبلدات القديمة والمعابد.