شاهد: إندونيسيون يخرجون موتاهم من القبور لتغيير ملابسهم

يقوم إندونيسيون بطقوس خاصة لتكريم الموتى المحنطين بهدف تكريمهم، وذلك في قرى "تانا توراجا" جنوبي البلاد.

وتسمى تلك الطقوس "مانيني" وهي عبارة عن إخراج الجثث من توابيتها، وحملها إلى مكان وفاتها، ثم إعادتها مرة أخرى عبر طريق مستقيم، بعد إلباسهم ملابس جديدة وتنظيف أجسادهم وإصلاح توابيتهم أو استبدالها بأخرى جديدة.

ولا تزال بعض العائلات في تلك المنطقة تحتفظ بجثث موتاها في منازلها لفترات لسنوات.

ويعتقد سكان تلك القرى أن موتاهم لازالوا يعيشون معهم، ويقومون بذلك الطقس في شهر أغسطس/ آب من كل عام، ولذلك يعتبر ذلك الطقس إحد أبرز حوادث العام 2017.