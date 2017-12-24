فيديو: ثاني أكبر شلال بالصين يتجمد في مشهد ساحر

تلاحَم قوس قزح فوق شلال هوكو المتجمد وأعمدة الجليد المتناثرة من الشلال، ليرسما معًا مشهدًا ساحرًا وجمالًا مهيبًا جذب الزائرين والمصورين من جميع أنحاء الصين.

وحين يتجمد شلال مياه هوكو نتيجة انخفاض درجات الحرارة في الشتاء القارص، تتحول حبات مياهه المتناثرة إلى ثلج محتفظًا بمختلف الأشكال والهيئات، ويصبح مقصدًا عظيمًا لعشاق السياحة الشتوية.

ويقع شلال هوكو الشهير على قطاع النهر الأصفر في محافظة جيشيان لمقاطعة شانشي الواقعة شمالي الصين، وحين تستمر درجة الحرارة في الانخفاض يتحول الشلال إلى منظر جليدي جميل على طول النهر الأصفر.

وقد اجتذبت بقعة ذات المناظر الخلابة العديد من السياح والمصورين.

وانخفضت درجة الحرارة فى جيشيان إلى حوالي ناقص 10 درجات مئوية، وأصبح الشلال يشبه الضباب متقلب الستائر المصنوعة من أعمدة الجليد.

والشتاء هو موسم الذروة في بقعة ذات المناظر الخلابة عند الشلال هوكو، وهناك حوالي 200 زائر يأتون يوميًا في المتوسط لرؤيته.

ورغم برودة الطقس وصعوبة الوصول إلا أن الحدث بالنسبة لعشاق هذا المشهد أمر يستحق العناء.

والعديد من الزوار أدهشتهم المناظر الطبيعية الجميلة.

وقال أحد الزوار "لقد أتيت من مقاطعة خنان بشكل خاص لرؤية الشلال، إنها رائعة وجيدة جدا.

وفي جانوري، هناك المزيد من الجليد الذي سوف يحيط ويغطي الشلال، وسيخلق مشهدًا مذهلًا وأكثر جمالًا، عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أدنى مستوى في يناير.

ويعتبر شلال هوكو أكبر شلال على النهر الأصفر، وثاني أكبر شلال في الصين بعد شلال هانقانقوشو، ويقع شلال هوكو في نقطة التقاطع بين إقليمي شانشي وشنشي.

وهوكو تعني حرفيا "فم إبريق الشاي" باللغة الصينية، وتنهمر منه المياه تمامًا مثل ما يشبه الشلال، بيد أن شلال هوكو حينما يتلاحم مع ألوان الطيف يخلق مشهدًا ساحرًا يسر الناظرين.