شاهد: علماء في جنوب أفريقيا يستعينون بالنحل لردع الأفيال

لجأ علماء الحفاظ على البيئة في جنوب أفريقيا إلى أحد أصغر الأعضاء في العالم الطبيعي للمساعدة في ردع واحد من أكبر المخلوقات عن الإضرار بالأشجار.

وتاريخيا كان هناك دائما نزاع بين الأفيال والبشر عندما يسكن كلاهما نفس المنطقة، فالفيلة تدمر الأشجار الأصلية وتزيل الأراضي الزراعية، وغالبا ما يثير ذلك استياء ملاك الأراضي.

وقد قامت (منظمة الحفاظ على الفيلة ) في جنوب أفريقيا بتجريب طريق جديدة لردع الفيلة من التعدي على الأشجار تتمثل في تثبيت خلايا النحل في الأشجار في محاولة لوقف الفيلة التي تتعدى على المزارع والأشجار المحمية.

وقامت المنظمة بإجراء تجربتها في مقاطعة "مبومالانغا على متنزه كروجر الوطني" ومجموعة من المحميات الطبيعية والخاصة الأخرى.

وعلى الرغم من أن جلد الفيل يبلغ سمكه حوالي 3 سم، فهو حساس جدا، فالفيل يمكن أن يشعر بسهولة بوجود النحل على ظهره، ومع ذلك يتجنب فريق العمل أن تتعرض الأفيال للدغة النحل كلما كان ذلك ممكنا.

بدأ المشروع لأول مرة في عام 2015، وعاد حتى الآن نتائج جيدة، ويقول الفريق إن خلايا النحل أثبتت فعاليتها بشكل كبير في منع الأفيال من التأثير على الأشجار، وبسبب نجاح المشروع، يجري الآن استبدال خلايا خشبية متدهورة بأخرى جديدة.

يقول كولينز وهو أحد مربي النحل "إنه لأمر مدهش كيف يمكن لمخلوق صغير جدا أن يخيف الفيل الكبير الحجم ، ويستدرك أن لسعات النحل المؤلمة هي ما تثير الرعب فيه.