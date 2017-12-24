البث الحي
منوعات

شاهد: علماء في جنوب أفريقيا يستعينون بالنحل لردع الأفيال

24/12/2017

لجأ علماء الحفاظ على البيئة في جنوب أفريقيا إلى أحد أصغر الأعضاء في العالم الطبيعي للمساعدة في ردع واحد من أكبر المخلوقات عن الإضرار بالأشجار.

وتاريخيا كان هناك دائما نزاع بين الأفيال والبشر عندما يسكن كلاهما نفس المنطقة، فالفيلة تدمر الأشجار الأصلية وتزيل الأراضي الزراعية، وغالبا ما يثير ذلك استياء ملاك الأراضي.

وقد قامت (منظمة الحفاظ على الفيلة ) في جنوب أفريقيا بتجريب طريق جديدة لردع الفيلة من التعدي على الأشجار تتمثل في تثبيت خلايا النحل في الأشجار في محاولة لوقف الفيلة التي تتعدى على المزارع  والأشجار المحمية.

وقامت المنظمة بإجراء تجربتها في مقاطعة "مبومالانغا على متنزه كروجر الوطني" ومجموعة من المحميات الطبيعية والخاصة الأخرى.

وعلى الرغم من أن جلد الفيل يبلغ سمكه حوالي 3 سم، فهو حساس جدا، فالفيل يمكن أن يشعر بسهولة بوجود النحل على ظهره، ومع ذلك يتجنب فريق العمل أن تتعرض الأفيال للدغة النحل كلما كان ذلك ممكنا.

بدأ المشروع لأول مرة في عام 2015، وعاد حتى الآن نتائج جيدة، ويقول الفريق إن خلايا النحل أثبتت فعاليتها بشكل كبير في منع الأفيال من التأثير على الأشجار، وبسبب نجاح المشروع، يجري الآن استبدال خلايا خشبية متدهورة بأخرى جديدة.

يقول كولينز وهو أحد مربي النحل "إنه لأمر مدهش كيف يمكن لمخلوق صغير جدا أن يخيف الفيل الكبير الحجم ، ويستدرك أن لسعات النحل المؤلمة هي ما تثير الرعب فيه.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)