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بطاريات صينية يمكن شحنها خلال ثانية

هاتف ذكي
هاتف ذكي
24/12/2017

طوّر علماء صينيون، نوعًا جديدًا من البطاريات يمكن شحنها خلال ثانية، بدلًا من ساعات كما هو المعتاد حاليًا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) الأحد، أن الفريق الذي طور البطاريات الجديدة، من جامعة تشجيانغ شرقي الصين.

وصمم الفريق البحثي بقيادة البروفيسور قاو تشاو من قسم علوم وهندسة البوليمير، هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الجرافين كأقطاب إيجابية والألمنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وعن العمر الافتراضي للبطارية، كشف الفريق أن البطارية يمكن أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوانٍ.

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تُبقي على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.

وبحسب الفريق، فإن مشكلة البطاريات الجديدة حاليًا تتمثل في عدم قدرتها على المنافسة في السوق، نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق.

واعتبر الباحثون أنه يمكن حل هذه المشكلة جزئيًا، مع انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلًا ما يقلل تكلفة تصنيعها.

المصدر : الأناضول
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