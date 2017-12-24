السلطة الخضراء تمنح ذاكرتك 11 سنة من الشباب

أكدت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة "رش" بولاية شيكاغو الأمريكية، الترابط الكبير بين تناول السلطة الخضراء وقوة الذاكرة.

وأثبتت أخصائية التغذية كارثا كلير موريس وفريقها، أن من يتناول وجبتين من السلطة الخضراء يوميًا، التي يدخل في محتواها خضراوات ورقية، يملك مخًا أكثر شبابًا بمقدار 11 سنة ممن لا يأكلون سلطة خضراء.

وشملت الدراسة 960 شخصا تتراوح أعمارهم بين 58 و99 عامًا، تمت دراسة نظامهم الغذائي في آخر 5 سنوات، كما تم التركيز على السلطة التي يدخل في تركيبها كل من السبانخ والكرنب، ليتم بعدها إخضاع الأشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم لعدد من الفحوصات التي تتعلق بقوة الذاكرة والإدراك.

وقالت موريس "إن تناول الخضراوات بشكل يومي هو طريقة سهلة وفعالة لحماية الذاكرة والقدرات الإدراكية".