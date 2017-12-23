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شاهد: منحوتات من الجليد لأبرز المعالم في مهرجان ببرلين

23/12/2017

يأخذ 23 فنانا دوليا من لاتفيا وروسيا واليابان وماليزيا وتايلند، زوار مهرجان الثلج قرب العاصمة الألمانية برلين، في جولة مبهرة حول أهم المعالم والمدن في العالم.

فمن العاصمة الألمانية إلى نيويورك، وطوكيو، وإلى هافانا، نحت الفنانون تماثيلا من الثلوج لحوالي 12 موقعا حول العالم ولمعالم شهيرة.

وخلال ثلاثة أسابيع، نحت الفنانون تماثيل معقدة بالسكاكين والمبارد، فضلا عن المناشير الكهربائية والمكاوي، استخدموا خلالها نحو 270 طنا من الثلوج.

وحوى المعرض تمثالا جليديا لسيارة من ألمانيا الشرقية سابقا "ترابانت" وهي تقتحم جدارا من الثلج أمام تمثال لبوابة براندنبورغ في برلين، وتمثالا من الثلج لرجل يكتب كلمة "الحرية" على جدار من الثلج، إضافة إلى تمثال لسقوط جدار برلين ولتمثال الحرية في نيويورك وآخر لبرج بيزا المائل وبرج إيفل في باريس وآخر لمعالم من القاهرة وغيرها من معروضات جليدية مضاءة بالألوان لمعالم المدن والدول.

وخلال المهرجان، تستمر درجة الحرارة في قاعة العرض عند سبعة تحت الصفر.

المعرض افتتح أمس (الجمعة) ويمكن زيارته حتى 31 من أكتوبر/ تشرين أول 2018.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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