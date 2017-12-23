شاهد: "محمية المها" أمل سلطنة عمان في تنشيط السياحة

تسعى سلطنة عمان، مثل جارتها من باقي دول الخليج النفطية، إلى تعزيز مصادر دخل أخرى بعيدا عن النفط.

وتعول عُمان على قطاع السياحة الذي تحاول تنشيطه من خلال سلسلة من المشاريع، كان آخرها فتح "محمية الكائنات الحية والفطرية" أمام الزوار للمرة الأولى في تاريخها.

وقال حمد الحرسوسي مسؤول قسم الإعلام في محمية المها إن هناك تنوع حيائي في المحمية مثل الوعل النوبي والوشق، والغزال العربي، والغزال الرملي، وكذلك المها العربي المتواجد هنا".

ويخشى القيمون على المشروع أن يحاول البعض استغلال هذه الفرصة لاصطياد حيوانات في المحمية أو سرقتها والمتاجرة بها.