شاهد: قصار القامة في المغرب يعملون على الاندماج في المجتمع

التأم شمل مجموعة من قصار القامة في أنحاء من المملكة المغربية، للعمل معا من أجل حماية حقوقهم وتغيير نظرة المجتمع لهم.

والتقى هؤلاء الأصدقاء في مدينة "سلا " المغربية لمناقشة مبادرة جديدة تهدف لحماية قصار القامة من التمييز في البلاد.

نزار بنقطابة هو مؤسس الجمعية الوطنية لقصار القامة في المغرب، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شارك بنقطابة في اجتماع حضره 40 من قصار القامة من أنحاء البلاد لمناقشة كيفية تمثيل الرابطة لهم جميعا، والآن، يلتقي بعض أصدقائه لمعرفة المشكلات التي يعانون منها وكيف يمكن مساعدتهم من خلال الجمعية.

وتأسست الجمعية كناد رياضي، وسميت على اسم فريق كرة قدم، وواجهت الجمعية صعوبات خلال قيام السلطات بالتحقق من هدفها، لكن القائمين عليها صمموا على المضي قدما، وحتى الآن، هناك 60 عضوا بالجمعية يشجعون المزيد من الأشخاص على الانضمام وبشكل خاص فإنهم يستهدفون الآباء الذين لديهم أطفالا من قصار القامة.

ومع إنهاء قصار القامة مراحل التعليم، يجدون صعوبة بالغة في العثور على وظائف، رغم حصولهم على درجات علمية وشهادات مرموقة، ويقول بنقطابة إن هذه ليست سوى إحدى الطرق التي يشعر من خلالها قصار القامة بأنهم يعيشون حياة طبيعية.

ويُعرف قصير القامة بأنه أي شخص بالغ يقل طوله عن 142 سنتيمترا، ولا توجد إحصاءات رسمية عن أعداد قصار القامة في المغرب.

ويوضح بنقطابة ، المشاكل والصعوبات التي تواجه قصار القامة في بلاده، وضرب مثلا بشراء ملابس جديدة، كما يواجه قصار القامة بالعديد من المشاكل اليومية الأخرى مثل السفر بالحافلات والقطارات واستخدام الهواتف العامة، أو أي مرفق آخر يستطيع الآخرون استخدامه بسهولة.

وبغض النظر عن القيود المادية، يقول خبراء أيضا إن قصار القامة عرضة لبعض المشكلات النفسية، ويرجع ذلك أساسا إلى التعامل معهم بشكل مختلف.

ويعتقد عالم الاجتماع فريد بوجيدا أن المجتمع يجب أن يمضي قدما ويبدأ في رؤية قصار القامة مثل أي شخص آخر.

وبينما لا يزال مجتمع قصار القامة، يحاول اللحاق بالركب، يأمل بنقطابه ورابطته في جلب قضايا ومتاعب قصار القامة إلى الواجهة، ويطمح في تقديم المساعدة والخدمات للمشاركين في الجمعية حتى يتمكنوا من التكيف مع محيطهم، سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة.