شاهد: بيغ بن تدق مجددا بعد توقف لشهور

انطلقت دقات جرس (بيغ بن ) في برج الساعة الأيقوني بالبرلمان البريطاني في لندن مجددا اليوم (السبت) بمناسبة الكريسماس بعد تأجيلات بسبب إصلاحات منذ فترة طويلة.

ويستأنف الناقوس الكبير دقاته حتى الواحدة مساء (1200 بتوقيت غرينتش) من أول أيام العام الجديد بعد توقفه عن العمل منذ ظهر 21 من أغسطس /آب، وسيلتزم الصمت معظم فترات السنوات الأربع المقبلة بسبب أعمال ترميم البرج الذي شيد قبل 157 عاما.

ويعرف برج الساعة رسميا باسم برج إليزابيث.

وقال ستيف غاغز، حارس الساعة إن دقات جرس بيغ بن المبهجة ستنطلق في الموسم الاحتفالي للندنيين والزوار وملايين المشاهدين الذين يعتبرونها نقطة مركزية للاحتفال بالعام الجديد.

وصمت جرس بيغ بن منذ آب/أغسطس الماضي، في ظل برنامج التجديد الذي أقرّه البرلمان ويستمر أربع سنوات، وتبلغ تكاليفه 61 مليون جنيه استرليني (80 مليون دولار).

واستخدم الجرس لعدة أيام الشهر الماضي خلال مراسم إحياء الذكرى الـ99 لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال غاغز "بصفتي حارسا للساعة العظيمة، يشرفني أنا وفريقي من صناع الساعات ضمان أن تظل هذه القطعة الهندسة الجميلة من العصر الفيكتوري أداة زمنية دقيقة بشكل يومي".

وكان البرلمان قال في وقت سابق إن عمليات الإصلاح لبرج إليزابيث البالغ طوله 96 مترا، ويرجع إلى 160 عاما، تشمل ضبط الساعة لإصلاح مشكلات "لا يمكن حلها بينما تعمل".

وقبل الإصلاحات الأخيرة، كانت ساعة بيغ بن تدق كل ربع ساعة بدون انقطاع تقريبا على مدار 157 عاما، وصمت الجرس البالغ زنته 13.7 طن لفترة وجيزة خلال أعمال تجديد في 2007، وقبل ذلك بين 1983 و1985.

ويعتبر قصر وستمنستر، وهو مقر البرلمان، من المواقع التراثية العالمية ويجتذب عددا كبيرا من السائحين.