شاهد: أردني يحول سيارته القديمة إلى "فندق صغير"

تفتق ذهن الأردني محمد الملاحيم (64 عاما) عن فكرة بسيطة ومربحة في ذات الوقت، شجعته على تحويل سيارة قديمة يمتلكها من نوع "فولكس فاجن" إلى فندق صغير.

وبعد أن زيّنها بشكل مبسط وأنيق ووضعها بين جبال مدينة الشوبك التي تقع على بعد 200 كم جنوب العاصمة الأردنية عمّان، قبل 6سنوات بعد تقاعده من عمله في الجيش، غدت السيارة القديمة "أصغر فندق في العالم" لا يكاد يسع شخصين إلا بصعوبة.

الملاحيم يؤكد أن فندقه غير متكلف بل وبسيط، ومزود بثلاجة صغيرة وإنترنت وتلفزيون، ويضم غرفة واحدة فقط لضيفين في وقت واحد وأشار إلى أن نزلاء فندقه يعيشون تجربة فريدة تعادل الإقامة في فندق من ذوي الخمسة نجوم.

ويوضح الملاحم أنه أراد ابتكار شيء يشجع السائحين على زيارة المنطقة، ويزيد الإقبال على زيارة قلعة صليبية فيها بنيت عام 1115، وفي الوقت نفسه يوفر مزيدا من الدخل لأُسرته، ويؤكد أن "الفندق " لقي الإعجاب من الجميع من أجانب ومن عرب".

ويشرح الملاحيم، ويقول إن السرير في السيارة مزين بوسائد مطرزة من عمل ابنته ، كما تزين شراشف (ملاءات) ملونة سقف وجانبي السيارة إضافة إلى الملصقات التي تغطي زجاجها الأمامي"، مشيرا إلى أنه "إضافة إلى السرير الدافئ والمريح في المركبة يستمتع نزلاء السيارة الفندق بوجبة إفطار أردني تقليدي من إعداد زوجته وبناته".

وقال الملاحيم، إن حلمه هو أن يوسع هذا المشروع بتوفير مزيد من السيارات فولكس فاجن القديمة وتحويلها إلى غرف إضافية في فندقه.

وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في السيارة "الفندق" مع الإفطار والغداء 40 دينارا أردنيا (نحو 56 دولارا) فقط .