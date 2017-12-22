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أبو الإنترنت ينصح: لا تتجاهلوا الأوراق

"فينت سيرف الملقب بـ"أبو الإنترنت
"فينت سيرف الملقب بـ"أبو الإنترنت
22/12/2017

"تستخدم الإنترنت وتعيش في الفضاء الإلكتروني لكن لا تتجاهل الأوراق" هذه هي نصيحة فينت سيرف رائد الإنترنت الذي يخشى من فقدان كل ذكرياتنا الرقمية مع تطور التكنولوجيا يوما بعد يوم.

قال سيرف للصحفيين على هامش منتدى حوكمة الإنترنت في جنيف "يقول الناس: ماذا أفعل بصوري الفوتوغرافية؟ تلك التي تهتم بها بحق؟ تخير بعض الصور الفوتوغرافية الجيدة واطبعها لأننا نعرف أنها تبقى 150 عاما على الأقل".

وسيرف نائب رئيس شركة غوغل وشارك في تصميم بروتوكول تي.سي.بي/آي.بي الذي يربط الأجهزة عبر الإنترنت.

وقال سيرف "إذا أردنا أن نخبر أحفادنا شيئا عن عالمنا علينا أن نتأكد من أن المعلومات لا تزال قابلة للاسترجاع أو مفهومة".

واعترف سيرف (74 عاما) الملقب "بأبي الانترنت" أن الورق أفضل في كثير من الحالات من الهواتف الحديثة.

وتابع "أولا يمكنك أن ترسم بسهولة على الورق وثانيا عندما أدون ملاحظات يعني هذا أن بوسعي أن أتذكر أين كنت وماذا كنت أفعل. بالتالي بالنسبة لي (الورق) بمثابة ذاكرة إضافية".

المصدر : رويترز
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