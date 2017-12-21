شاهد: موسيقار نرويجي يقدم معزوفات بـ "آلات جليدية"

في الوقت الذي يتجنب فيه معظم الموسيقيين "استقبالا باردا" في الحفلات الموسيقية من قبل الجمهور، تعمد فنان نرويجي، العزف على "آلات شديدة البرودة" لجذب الجمهور لموسيقاه.

الملحن وفنان الأداء النرويجي (تيرجي ايسونغسيت) نحا منحى آخر واستخدم آلات مصنوعة من الجليد.

وفي قاعة مهرجان رويال في لندن، اصطحب الفنان مجموعة من الآلات الموسيقية لكنها آلات غير تقليدية فهي مصنوعة من الجليد وتشمل أنواعا مختلفة من آلات الإيقاع والعزف وغيرها بمصاحبة فرقة موسيقية والمغنية "ماريا سكرانس".

يقول الموسيقار النرويجي إن عمله أكثر من عزف الموسيقى، لأنه يهدف أيضا إلى عرض جمال وهشاشة الجليد.

الفنّان النرويجي، قدّم مجموعة من المعزوفات من الموسيقى الاسكندنافية التقليدية والجاز، باستخدام آلاتجليدية.

مؤسس مهرجان موسيقى الجليد في النرويج، إسونغسيت يشارك في عشرات المهرجانات والحفلات الموسيقية خلال السنة، ومعظمها في الأجواء الباردة من النرويج وكندا أو روسيا.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر ارتفاعا في الحفلات وفي الأجواء الأكثر دفئا إلى صعوبات، لأن إنفاق أكثر من 50 دقيقة في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يضر بالأدوات.

الآلات الموسيقية الجليدية التي استخدمت بالعرض في لندن، تم صنعها في النرويج وشحنت في حاويات خاصة، مما يسلط الضوء على حقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بصنع الآلات الجليدية فليس كل المياه تنفع في ذلك، وأكد "الفنان النرويجي الجليدي " أن أفضل جليد استخدمه في صنع آلات كان في عام 2003 في شمال السويد.