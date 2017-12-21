شاهد: صالون حلاقة في بيروت يجتذب "الصفوة" منذ عقود

يقدم صالون حلاقة محلي خدمة قص وتصفيف الشعر لزبائنه منذ خمسينيات القرن الماضي في ذات المكان بآخر شارع بليس في بيروت.

ويتردد على الصالون القديم، زبائن من الصفوة بينهم سفراء أجانب ووزراء حتى إنه أصبح أحد معالم العاصمة اللبنانية.

وبدأ صاحب الصالون خليل بدير (73 عاما)، وهو من وسط بيروت، عمله لمساعدة أخيه لمدة أسبوعين فقط.

لكنه وبعد 67 عاما ما زال بدير يملك الصالون ولا يقص أو يسوي الشعر حاليًا سوى لنخبة منتقاة من الزبائن، بينما يتولى العاملون لديه قص شعر باقي الزبائن.

ويسمى صالون بدير "مايك صالون خليل"، وقال إنه وضع في البداية اسم مايك قبل اسمه للفت أنظار الزبائن الأجانب وجذبهم، موضحًا أنه أصبح معلمًا في منطقة بيروت ومشهورًا بتحمل مسؤولية قص شعر "صفوة" المجتمع.

وعلى الرغم من أن بدير يعتبر عمله حرفة فقد قال إنه يشعر بخيبة أمل عندما يرى الحلاقة تفقد بعدها الفني الآن وتتحول لمجرد عمل لكسب المال وحسب.