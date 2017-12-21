شاهد: ساعة حقيقية من "الزهور الطبيعية" في الهند

تم الكشف عن ساعة من الزهور في مقاطعة هاريانا شمال الهند، في عرض بديع يمزج بين جمال الطبيعة والإبداع البشري.

ويبلغ قطر ساعة الزهور 20 قدما (6,1 مترًا) محاطة بالزهور والشجيرات التي تم قطعها وتنسيقها لتصميم الأشكال العددية التي تمثل أرقام ساعة.

وقالت صاحبة فكرة ساعة الزهور الطبيعية، ديبالي فيرما هاندا، إن عقارب الساعة مصنوعة من الحديد، وتعمل بنظام تحديد المواقع والوقت العالمي (جي بي إس).

وسيتم تحديث الساعة بانتظام مع الزهور الموسمية، ما يعكس الأوقات والمواسم المتغيرة.

يشار إلى أن نظام التوقيع (التموضع) العالمي (GPS) هو نظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب من الأرض.