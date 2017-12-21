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شاهد: تطبيق للهواتف الذكية للحفاظ على التراث الفلسطيني

21/12/2017

طور مجموعة من رواد الأعمال مشروعا رقميا لتوثيق مواقع أثرية في قطاع غزة، كسجل رقمي للتراث الثقافي الفلسطيني، وهو عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية سُمي (كنعان).

ويهدف المشروع إلى إمداد المستخدمين في القطاع والعالم بمصادر متعددة الوسائط ومعلومات لتعريفهم بالمزيد عن هذه المواقع.

وتعود فكرة هذا التطبيق لمهندسة معمارية وريادية من قطاع غزة تدعى نسمة السلاق، التي أوضحت أن اسم التطبيق جاء لوصف جذور الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن (كنعان) مشروع ممول ذاتيا وأن فريق العمل يعمل عن بعد ويجتمع في بعض الأحيان شهريا لتقييم العمل.

وترى نسمة أن التكنولوجيا أداتها لمخاطبة الشباب وتعريفهم بتراثهم وتاريخهم.

وأوضح ريادي فلسطيني يعمل في المشروع ويدعى عبد الله شاهين أن مشروعهم يواجه بعض العقبات فيما يتعلق بالتدريب على استخدام التقنيات الحديثة لتطوير المنتج.

ويعمل الفريق على توسيع المشروع ليشمل مواقع تاريخية من الضفة الغربية والقدس وذلك بمساعدة أصدقاء وزملاء في المجال يجمعون معلومات إضافة إلى وسائل الإعلام.

وسوف تُتاح النسخة النهائية من التطبيق للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يناير/كانون الثاني 2018.

المصدر : رويترز
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