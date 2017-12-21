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شاهد: بطولة العالم في أكل الفطائر

21/12/2017

في غضون أقل من دقيقة، اختفت الفطيرة من فم متسابق تعوّد على الفوز في مثل هذه المسابقة "بطولة العالم في أكل الفطائر".

وفاز مارتن أبليتون كلير الأربعاء، بجائزة "المنافسة الرياضية الدولية" في سرعة التهام الفطائر وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن ازدرد شطيرة من اللحم وفطيرة البطاطا في 32 ثانية في مطعم بمدينة ويغان الإنجليزية الشمالية.

والمسابقة تقام منذ 23 عاما، وعلى الرغم من القواعد البسيطة للمسابقة والمتمثلة في تناول وجبة فطيرة في أسرع وقت ممكن، فإنها أثارت في ذلك الوقت الجدل الكثير حول ضرورة الالتزام بالشروط المتبعة في الرياضات بصورة عامّة للمشاركين والتأكد من عدم تناول أي من المواد التي يمكن أن تساعد المتسابق في الفوز بطريقة غير قانونية، كما أوضح مالك المطعم ،توني كالاغان.

ويقول كالاغان إن عليهم أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، وإجراء اختبار المخدرات، حيث أن بعض الأشخاص يقومون بشرب " خليط من أدوية السعال " لتليين الحلق ومحاولة الحصول على التهام الفطيرة في أسرع وقت ممكن، يؤكد أن هذا العام كان لديهم التحقق والمزيد من الأمان.

وعلى الرغم من "الطلبات الكثيرة " التي قدمت له للإفصاح عن الطريقة التي يتبعها للفوز وسرعة التهام الفطيرة، فقد رفض كلير البوح، وقال إنها "أسرار تجارية ".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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