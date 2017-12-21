شاهد: اللحظات الأولى في حياة "إنسان غاب" نادر بعد ولادته

رصدت حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا، اللحظات الأولى من حياة مولود "إنسان الغاب" من النوع السومطري النادر (أنواع مهددة بالانقراض بشدة)، وذلك بعد ساعات من ولادته.

ووضعت أنثى إنسان الغاب وتدعى "إيما" البالغة من العمر 30 عامًا، مولودها الخامس، بين عشية وضحاها يوم الأحد الماضي في حديقة الحيوان البريطانية.

وقالت نيك ديفيس، المسؤولة في حديقة حيوان تشيستر "إنها أيام مبكرة جدا، ولكن الطفل يبدو صحيحًا جدا ويترابط جيدًا مع الأم في هذه الساعات القليلة الأولى الثمينة، إنه لأمر رائع أن يكون رضيع جديد صغير في عائلة إنسان غاب سومطرة المذهلة ".

ولم يتم تسمية المولود حتى الآن، كما أنه من السابق لأوانه تحديد جنس إنسان الغاب حديث الولادة.

ويذكر أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) أدرج إنسان الغاب السومطري في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، حيث يقدر أن أقل من 6500 منهم فقط قد تركوا في البرية.

وقد تم دفع هذا النوع من إنسان الغاب إلى حافة الانقراض في جنوب شرق آسيا مع تدمير منازلهم، بالإضافة إلى الغابات المطيرة وإفساح المجال لمزارع النخيل غير المستدامة.