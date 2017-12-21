شاهد: البحرية الأمريكية تختبر طائرة هيلوكوبتر بدون طيار

قبل 15 دقيقة فقط تم إخطارالرقيب البحري "ديونتي جونز" أن يقوم بتسيير طائرة هليكوبتر لكن، دون أن يقوم بقيادتها بنفسه.

ويقول الرقيب البحري، إن المروحية لديها دماغها أساسا، وتفكر بنفسها، ويضيف وهو يلقنها المعلومات من خلال قرص محمول مع الطائرة، إنه فقط "يخبرها متى يجب أن تهبط ومتى يحتاجها".

ويسمح نظام المرافق الجوية ذاتية التحكم وهو مجموعة جديدة من الأجهزة والبرمجيات، لأي طائرة دوّارة الجناح بالطيران بدون طيار، وقد تم تصميمه لتسهيل تسليم سريع للإمدادات إلى مشاة البحرية وخاصة في البيئات الأكثر خطورة، والتي يمكن أن تطلب من الميدان عن طريق التطبيق سهل الاستخدام.

وتم إجراء التجربة في ديسمبر /كانون الأول الماضي، في مكتب بحوث الطيران البحري وعلم أورورا التكنولوجي في مركز التدريب البحري في كوانتيكو في فرجينيا، وقد طارت طائرة هليكوبتر من طراز أو-1 "هوي" بنجاح في عدة عمليات اختبار، مع طيار على متن الطائرة فقط في حالة الطوارئ.

ويقول دينيس بيكر، المسؤول عن البرنامج في مكتب البحوث البحرية إن الطائرة تتنقل حيثما ترسلها من خلال إعطاء الأوامر الإشرافية فقط، ودون تخطيط مفصل، كما أن أجهزة الاستشعار المستندة إلى الطائرة تمكن المروحية من اكتشاف وتجنب العقبات المحتملة في طريقها، مثل الأسلاك أو الأشجار.

وأكد أن التكنولوجيا يمكن أن تقلل من عبء عمل الطيارين، فضلا عن إبقائهم خارج منطقة الخطر، ومع ذلك فقد جدد التأكيد بأن النظام الجديد وغيره من التقنيات العسكرية لم يكن القصد منه أن تحل محل البشر.