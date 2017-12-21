باحثون يؤكدون: العزلة الاجتماعية سببا لمرض السكري

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "ماستريخت" الهولندية، أن العزلة الاجتماعية قد تكون سببًا للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وقام الباحثون خلال الدراسة بإجراء تجربة شملت أكثر من 8 آلاف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و75 عامًا، أجروا خلالها العديد من الفحوصات السريرية والمخبرية على المشتركين للتوصل إلى طرق الوقاية من هذا المرض وخصوصا النمط الثاني منه، وراقبوا نسب السكر في دمهم وطرحوا عليهم الكثير من الأسئلة التي تتعلق بنمط حياتهم الاجتماعية واليومية وتاريخ إصابتهم بأي مشاكل نفسية أو عضوية.

ووفقا للنتائج الطبية ومقارنتها بأجوبة المشتركين، تبيَّن للخبراء أن الرجال الذين يعانون من العزلة والاكتئاب كانوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض السكري من النمط الثاني بنسبة 60%.

أما النساء اللواتي يشعرن بالعزلة الدائمة فكانت احتمالات الإصابة لديهن بهذا المرض أكثر بـ40% من النساء اللاتي يتمتعن بحياة اجتماعية نشطة.

ويؤكد العديد من خبراء الصحة أن مرض السكري أصبح "داء العصر" نظرا للشريحة الكبيرة من الناس التي باتت تعاني من آثاره الخطيرة على جهازهم العصبي والأوعية الدموية وشبكية العين والعديد من الأعضاء المهمة الأخرى في الجسم.

تجدر الإشارة إلى أن مرض السكري يقسم إلى نمطين أساسيين، هما السكري من "النمط الثاني" والذي يعتبر أقل خطورة ولا يحتاج المريض به لحقن الأنسولين لكن مضاعفاته تترك تأثيرات سلبية على صحة الجهاز العصبي والدم والعيون.

أما "النمط الأول" فهو الأخطر وينتج عن تدمير مناعي ذاتي لخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، الأمر الذي يتسبب بنقص نسب هذا الهرمون في الجسم، وبالتالي ارتفاع مستويات السكر في الدم والبول، وغالبا ما يصيب الأطفال أو الفئات العمرية الصغيرة، ويحتاج فيه المريض إلى حقن دائم للإنسولين، وقد يؤدي إلى الوفاة.