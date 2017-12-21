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اللاعب الفرنسي "ريبيري" يتضامن مع الرضيع السوري "كريم"

اللاعب الفرنسي "ريبيري" يتضامن مع الرضيع السوري "كريم"
اللاعب الفرنسي "ريبيري" يتضامن مع الرضيع السوري "كريم"
21/12/2017

عبّر نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، والمنتخب الفرنسي، فرانك ريبيري، اليوم الخميس، عن تضامنه مع الرضيع السوري "كريم".

وفقد "كريم"  والدته وإحدى عينيه وكسرت جمجمته في قصف لقوات النظام، استهدف غوطة دمشق الشرقية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشر ريبيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة له وهو يضع يده على عينه اليسرى، في إشارة إلى تلك التي فقدها الرضيع السوري، وأرفقها بوسم SolidarityWithKarim# ويعني "التضامن مع كريم"، وهو ما لقي تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي تويتر، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا من خلال نشر صور مشابهة.

وعقب نشر قصة الطفل كريم، انطلقت موجات من التفاعل والتضامن، حول العالم، معه ومع المحاصرين في الغوطة الشرقية، شملت وسائل الإعلام الكبرى.

وفي وقت سابق، أطلق ناشطون من الغوطة الشرقية حملة تضامن مع كريم، لقيت تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نشر خلالها المشاركون صوراً لهم وعيونهم اليسرى معصوبة.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف إنسانية مأساوية، جراء حصار قوات النظام السوري والقصف المتواصل عليها، منذ نحو 5 سنوات.

المصدر : الأناضول
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