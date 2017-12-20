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فيسبوك تبدأ إخطار المستخدمين عند تحميل صور لهم

20/12/2017

قالت شركة فيسبوك إنها ستبدأ استخدام تقنية التعرف على الوجه لتبلغ مستخدمي موقعها عندما يقوم آخرون بتحميل صور لهم إذا وافق المستخدمون على أن يحتفظ الموقع بقوالب لوجوههم.

وقالت الشركة في بيان أمس إنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشخاص بحماية خصوصياتهم لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إخطارهم بشأن صور ربما لن يعرفوا بأمرها من دون ذلك.

وأضافت الشركة أن الخاصية لن تكون متاحة على الفور في كندا والاتحاد الأوربي لأن قوانين الخصوصية بوجه عام أكثر صرامة في تلك المناطق. لكن الشركة عبرت عن أملها في أن تطبق الخاصية هناك في المستقبل.

وتطبق شركات التكنولوجيا العديد من الخصائص التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه رغم المخاوف من كيفية استخدام بيانات الوجه. وفي سبتمبر أيلول كشفت شركة أبل أن مستخدمي هاتفها الجديد أيفون 10 بوسعهم فتح أجهزتهم باستخدام وجوههم.

المصدر : رويترز
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