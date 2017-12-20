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علماء يحددون علاقة العصائر وخطر إصابة الأطفال بالربو

الأطفال الذي يشربون بكثرة عصائر الفاكهة عالية السكر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالربو
الأطفال الذي يشربون بكثرة عصائر الفاكهة عالية السكر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالربو
20/12/2017

توصل علماء من جامعة "هارفارد" الأمريكية، إلى أن استخدام الفركتوز والسكر في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الإصابة بالربو بنسبة 77%.

ووفقا للخبراء فإن الأطفال الذي يشربون عصائر الفاكهة ذات المحتوى العالي من السكر كثيرا ما يميلون أكثر إلى الإصابة بالربو.

وقام الباحثون بتحليل النظام الغذائي لأكثر من ألف أم لمعرفة الخصائص الضارة للعصائر، كما درسوا تاريخ أمراض أطفالهن، حيث توصلوا إلى أن الأطفال الذين يستهلكون الفركتوز بكميات كبيرة أكثر عرضة للربو بنسبة 77%.

وقال الباحثون "نحن لا نعرف حتى الآن كيف يؤدي السكر والفركتوز إلى الربو، يمكننا الافتراض أن هذه المركبات تثير الالتهابات التي يمكن أن تؤثر على تطور الرئتين".

ووجد العلماء كذلك أن الربو يرتبط ارتباطا مباشرا بالبدانة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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