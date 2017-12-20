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شاهد: اختبار "مدفع الضباب" لتنظيف الهواء في نيودلهي

20/12/2017

أجرت بلدية "نيودلهي" الأربعاء اختبارا لـ"مدفع الضباب الدخاني" في محاولة لتنظيف الهواء.

والمدفع عبارة عن آلة عملاقة تعمل على رش المياه على الهواء السام للحد من تلوثه، إذ توصف العاصمة الهندية بكونها المدينة الأكثر تلوثا في العالم.

وكانت السلطات الهندية قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إغلاق كافة مدارس نيودلهي عدة أيام، مع تدهور مستويات التلوث، إذ غلَّف العاصمة الهندية غطاء سميك من الضباب الدخاني الخطر.

وتعتبر انبعاثات المركبات والغبار من مواقع البناء هي العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدل التلوث، إلى جانب حرق المزارع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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