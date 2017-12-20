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بالصور.. زوجان يستقبلان طفلة من جنين مُجمَّد منذ 24 عاما

الطفلة المولودة "إيما"
الطفلة المولودة "إيما"
20/12/2017

استقبل زوجان من ولاية تينيسي الأمريكية طفلة في صحة جيدة ولدت من جنين ظل مجمدًا لمدة 24 عامًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء.

وولدت الطفلة "إيما رين" الشهر الماضي لأبويها تينا وبنيامين جونسون، وبحسب باحثين في جامعة تينيسي فإن هذه الطفلة باتت صاحبة رقم قياسي لأطول مدة تتم بعدها الولادة من جنين مجمد.

وتم تجميد الجنين عام 1992، وزرعه الأطباء في رحم الأم تينا في آذار/مارس في المركز الوطني للتبرع بالأجنة في نوكسفيل.

ويستقبل ذلك المركز الأجنة من الأزواج الذين لم يعدوا بحاجة إليها ويقدمونها للأزواج الذين هم بحاجة إلى إنجاب أطفال.

 

(courtesy southern charm portraits)
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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