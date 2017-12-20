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بالصور.. الصُدفة تجمع 34 توأمًا بمدرسة واحدة في تركيا

التوائم الـ34 بمدرسة مقبولة سليمان ألكان الإعدادية بإزمير التركية
التوائم الـ34 بمدرسة مقبولة سليمان ألكان الإعدادية بإزمير التركية
20/12/2017

في مصادفة فريدة من نوعها، تجمع مدرسة إعدادية في ولاية إزمير غربي تركيا، 33 توأما ثنائيًا، إلى جانب توأم واحد ثلاثي.

وأوضح، برتان جاتين، مدير مدرسة مقبولة سليمان ألكان الإعدادية بمنطقة بورجا بإزمير، أنهم اكتشفوا من خلال تدقيق وثائق التسجيل للمدرسة، وجود 33 توأما ثنائيًا وأخر ثلاثي مسجلين فيها.

وقال جاتين "بهذا العدد الذي تضمه مدرستنا من التوائم يمكننا دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونأمل تحقيق ذلك".

من جانبها، اعتبرت أوزلام غُلتاكين، والدة أحد التوائم، وجود هذا العدد من التوائم تحت سقف مدرسة واحدة "صدفة جميلة".

وقالت "دخول المدرسة في موسوعة غينيس سيكون أمرا جميلا للغاية، سواء بالنسبة لإزمير أو لتركيا.

من جانبها، قالت والدة التوأم الثلاثي، زليخة سوسيال أشعر بالتعب في  بعض الأحيان نتيجة العناية بـ3 أطفال، غير أنهم عندما ينادونني بكلمة أمي أنسى كل مشاكلي.

وأشارت إلى أن أطفالها الثلاثة متفوقون في دراستهم.

أما إيجانور، إحدى التوائم الثلاثة، فقالت "حتى التوائم الثنائية حينما يأتون ويسألوننا هل أنتم توأم ثلاثي؟، يتفاجأون بعد معرفة ذلك".

التوائم الـ34 (ديلي صباح)
المصدر : الأناضول
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