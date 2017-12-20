الأطفال يطورون حسا قويا بالعدالة في سن السادسة

توصلت دراسة ألمانية جديدة أجراها باحثون من معهد "ماكس بلانك" لعلوم الإدراك والعلوم العصبية، إلى أن الأطفال يبدأون في تطوير إحساس مميز بالعدالة في سن السادسة.

وأضاف الباحثون أن الأطفال يتمنون بدءا من هذا العمر رؤية كيف يعاقب السلوك غير الاجتماعي ويشعرون عندئذ بنوع من الشماتة فيمن يخالفون قواعد العدالة وينالون جزاءهم.

وقام الباحثون بتجربة ذلك من خلال اصطحاب 72 طفلا في سن 4 إلى 6 سنوات إلى مسرح للعرائس، وذلك لمشاهدة لعبته المفضلة ولكن كل طفل على حده، فأحيانا سلمت إحدى العرائس الطفل لعبته بالفعل أي أنها تصرفت بشكل اجتماعي، وفي حالات أخرى رحلت هذه الشخصية عندما هم الطفل بالإمساك باللعبة.

وفي كلتا الحالتين شاهد الطفل فيما بعد كيف ضربت الشخصية الخيالية من قبل شخصية أخرى قبل أن يسدل الستار.

وكان الأطفال قد حصلوا قبل بدء العرض المسرحي على عملة داخلية للمسرح، حيث كان بإمكانهم تسليم إحدى هذه العملات مقابل الاستمرار في مشاهدة المشهد الذي تضرب فيه إحدى العرائس التي رفضت إعطاءهم لعبتهم المفضلة.

وقد توصل الباحثون إلى أن الأطفال في سن السادسة فقط هم الذين ميزوا بين العروسة ذات السلوك الاجتماعي والعروسة ذات السلوك غير الاجتماعي، حيث كانوا أكثر استعدادًا للتخلي عن عملتهم لرؤية كيف تعاقب الشخصية غير الاجتماعية، بل إن تعبيرات الوجه لديهم كانت تشير إلى أنهم يشعرون بنوع من السعادة في حين لم يكن ذلك هو الحال فيما يتعلق بالأطفال في سن الرابعة والخامسة.

ومن ناحية المبدأ فإن أطفال جميع المراحل العمرية أبدوا إعجابا بالدمية الاجتماعية حيث فضلت أغلبيتهم اللعب مع هذه الدمية واستحسنوها.

وقالت مينديس معلقة على نتائج الدراسة "تبرهن نتائجنا على أن الأطفال في سن السادسة تريد معاقبة السلوك غير العادل وتشعر برغبة ملحة في متابعة كيف يعاقب السلوك غير الاجتماعي".

مضيفة "أن ذلك يعكس الجذور الفطرية لهذا السلوك الضروري جدا لتنظيم الحياة في تجمعات".