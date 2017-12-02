شاهد ـ للأمهات العاملات: أطعمة أطفال صحية حتى باب المنزل

بادرت شركة أغذية أمريكية بتقديم خدمة جليلة للأمهات العاملات، تتمثل في إنتاج أغذية عضوية صحية وأيضا توصيلها حتى باب المنزل.

ورصدت شركة (يومي ) مؤخرا حوالي 4.1 مليون دولار أمريكي لتمويل السوق المتنامية الجديدة للأمهات.

يومي، هي خدمة تسليم الأغذية العضوية الطازجة من الوجبات المغذية والتي أعدت من دون إضافة المواد الحافظة والسكر والمواد الأخرى.

ومن مقرها في لوس أنجلوس، تخدم الشركة كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا ويوتا، وتخطط للتوسع بعيدا في محيطها الأمريكي.

وبين العامين 2010 و2015، ارتفعت صناعة أغذية الأطفال من 36.7 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 55 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، انخفضت مبيعات الأغذية التقليدية لأن المزيد من الأمهات يقمن بعمل وجبات أطفالهن في المنزل، وفقا لـ"يورومونيتور".

تعتمد يومي في صناعة أغذية الأطفال على مزارع محلية للزراعة العضوية في ولاية كاليفورنيا مع خلطها مع أكثر من 50 من النكهات المختلفة.

وأسست الشركة من قبل المدير التنفيذي السابق للأسهم الخاصة والمصرفية في مجال الاستثمار أنغيلا ساذرلاند وبعض الشركاء الآخرين.

تقول ساوذلاند إن فكرة الشركة جاءتها عندما كانت حاملا وأدركت حجم المعاناة التي تتكبدها الأمهات في توفير غذاء صحي وآمن للأطفال وبطريقة سريعة وخاصة للأمهات العاملات، وتوضح أن الشركة عملت مع فريق من المتخصصين في مجال التغذية والأطباء والطهاة لتطوير وصفاتها التي تتبع توصيات إدارة الغذاء والدواء لعام 2016 اليومية للرضع.

وقد ثمنت أمهات من اللواتي خضن تجربة إطعام الأطفال من هذا الغذاء، المنتج وسهولة استخدامه والخدمة التي تصل لهن حتى باب البيت.

ويتراوح سعر الجرة الواحدة صغيرة ما بين 6.07 و8.33 دولار أمريكي حسب المكونات. وتقول شركة يومي إن اختبار تجريبي مع 100 أمهات في أوائل عام 2017. أكدت الأمهات نه مبلغ يستحق ثمن الراحة.