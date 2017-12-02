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شاهد: عروض مبهرة بمهرجان الفوانيس الصينية في بلجيكا

2/12/2017

تحولت حديقة حيوان "أنتويرب" البلجيكية إلى هالة من الأضواء الخلّابة (الجمعة) مع افتتاح العرض المبهر من الفوانيس الصينية للاحتفال بموسم العطلات الشتوية.

مهرجان أضواء الصين قدم إلى بلجيكا، عام 2014. وفي كل عام، يقوم الفنانون الصينيون بتحويل أقسام حديقة الحيوان إلى مناظر طبيعية ساحرة من المخلوقات مضيئة، وضعت بين أقفاص سكان الحديقة من الحيوانات.

وبعد حلول الظلام، يمكن للزوار التنزّه في حديقة الحيوان والاستمتاع بمشاهدة المنحوتات الخفيفة الملونة والتي تتراوح بين التنين الأسطوري، وزهور اللوتس إلى الحوت الأزرق العملاق.

وتم صنع التماثيل الأصغر، في الصين قبل أن يتم تعبئتها وشحنها إلى أنتويرب، في حين تم بناء تماثيل أكبر مثل التنين في الموقع في حديقة الحيوانات ببلجيكا.

وعادة ما تكون الفوانيس الصينية مصنوعة من الخيزران وتضيء مع الشموع، أمّا في حديقة أنتويرب ببلجيكا فتصنع من الشاش على إطار سلك، وإضاءت مع المصابيح.

مهرجان الضوء هو تقليد قديم في الصين، ويعتقد البعض أن نشأته ارتبطت بطقوس خاصة بشكل من أشكال الصلاة لمحاصيل وفيرة.

ويستمر عرض حديقة أنتويرب الساحرة حتى 14 من يناير/كانون الثاني 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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