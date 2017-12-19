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علماء يؤكدون: الجلوس لفترات طويلة لا يسبب السمنة

الجلوس لفترات طويلة لن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة ملحوظة في الوزن عمليًا
الجلوس لفترات طويلة لن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة ملحوظة في الوزن عمليًا
19/12/2017

أكد علماء أن نمط الحياة أو العمل المكتبي الذي يتطلب فترات طويلة من الجلوس أمام الحاسوب أو أي أجهزة أخرى، لا يسبب السمنة ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "أوتاغو" النيوزيلندية، بأن الجلوس لساعة إضافية لمدة 5 سنوات يزيد من محيط الخصر بنسبة 0.02 ميليمتر فقط، وهذا يعني أن الجلوس لفترات طويلة لن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة ملحوظة في الوزن عمليًا.

ويقول واضعو الدراسة إن الضرر الأكبر في زيادة الوزن وظهور الأمراض القلبية يأتي من سوء التغذية والأطعمة الدهنية الدسمة.

وقالت ميريديت بيدي رئيسة قسم التغذية في جامعة أوتاغو "لقد اكتشفنا علاقة بسيطة جدًا وغير هامة بين مؤشر كتلة الجسم والجلوس الطويل أمام التلفاز أو جهاز الحاسب، وللحصول على نتائج أشمل في هذا المجال ينبغي علينا القيام بمزيد من البحوث والتحاليل".

يذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى من نوعها التي تثبت بطلان النظرية التي تقول إن الجلوس الطويل يؤدي للسمنة أو أمراض القلب.

فمنذ فترة قصيرة قام علماء أمريكيون بتجربة شارك فيها حوالي 5 آلاف متطوع أثبتوا من خلالها أن نمط الحياة الثابت ليس له أي تأثير على تطور الأمراض لدى المتطوعين، ولا يؤدي إلى وفيات مبكرة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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