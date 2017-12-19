"تويتر" تحظر شعار النازية وأي رموز تحض على الكراهية

قالت شركة تويتر، الاثنين، إنها ستبدأ في وضع تحذير أمام صور تحتوي على شارة الصليب المعقوف، رمز النازية، ومواد أخرى تعتبر أنها تخض على الكراهية.

وستحظر كذلك استخدام مثل تلك الرموز كصور تعريفية على حسابات المستخدمين.

وتحظر السياسات الجديدة كذلك المستخدمين الذين يرتبطون عن طريق الإنترنت أو بشكل مباشر مع تنظيمات تشجع العنف ضد المدنيين.

وهذه واحدة من عدة خطوات قالت تويتر إنها ستتخذها لفرض إجراءات صارمة ضد القوميين البيض وغيرهم من الجماعات العنيفة والتي تحض على الكراهية، التي لم تعد محل ترحيب على الخدمة التي كانت تتبنى من قبل موقفًا مؤيدًا لحرية التعبير بشكل مطلق.

وقالت تويتر في بيان إنها ستغلق حسابات مرتبطة بمنظمات غير حكومية تشجع على العنف ضد المدنيين وستحظر أسماء المستخدمين التي قد تشكل تهديدا عنيفا أو إهانة عنصرية.

وقالت إنها ستحذف أيضا التغريدات التي تقرر أنها تحتفي بالعنف أو تمجد من يرتكبونه.

وعلقت تويتر، الاثنين، حساب مجموعة يمينة متطرفة، ومعادية للإسلام، تطلق على نفسها اسم "بريطانيا أولًا"، بسبب منشورات تحوي خطابات كراهية ضد المسلمين.

وجاء تعليق إدارة "تويتر" لحسابات المجموعة وحسابي رئيسها بول غولدينغ، ونائبته جايدا فرانسن، والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات الأمنية بإيرلندا الشمالية، "غولدينغ"، و"فرانسن"، بسبب نشرهما لخطاب كراهية ضد الإسلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد نشر فيديوهات للمتهمين، تعادي الإسلام والمسلمين، على صفحته بـ "تويتر".

والعام الماضي، مثلت فرانسن، أمام القضاء بسبب اعتداء لفظي ضد محجبة، وغُرمت بدفع 2000 جنيه إسترليني لإدانتها بارتكاب "جريمة كراهية".

والشهر الماضي، دعا نواب في البرلمان البريطاني إلى إدراج مجموعة "بريطانيا أولًا" ضمن قائمة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريطانيا أولًا" تأسست عام 2011 من أعضاء منشقين عن الحزب الوطني البريطاني، وتضم قرابة 6 آلاف عضو.