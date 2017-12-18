شاهد: مطعم فلسطيني يقدم تخفيضات لمواطني كوريا الشمالية

يقدم مطعم في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة تخفيضات على أسعار وجباته للزبائن، شرط أن يكونوا من مواطني كوريا الشمالية، تقديرا لدورها من قرار ترمب بشأن القدس.

ووضعت لافتة كبيرة على الواجهة الزجاجية لمطعم "رابعة" وعليها العلمان الفلسطيني والكوري الشمالي مع عبارة "تخفيضات تصل إلى 80% للزبائن الكوريين"، كما وضعت صورا للزعيم الكوري الشمالي على جدران المطعم الفلسطيني.

لكن الخطوة تعتبر مبادرة رمزية رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث إنه لا يوجد أي مواطن كوري شمالي في قطاع غزة ولا يحمل أي فلسطيني من سكان القطاع جنسية هذا البلد.

وقال صاحب المطعم " سالم رابعة" إن هذه التخفيضات تعبير رمزي عن تقديره وتثمينه لدعم الزعيم كيم للقضية الفلسطينية ورفضه قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "أعلم ألا وجود لأي كوري في قطاع غزة لكن هذا أقل شيء أستطيع أن أقدمه للقدس عاصمتنا بشكر الزعيم الكوري الشمالي".

ولقيت الخطوة ترحيبا من رواد المطعم، وقال أحد الزبائن "كوريا أفضل من أي دولة عربية وإسلامية لم ترفض القرار علانية".

وكانت كوريا الشمالية قد حملت بقوة على الرئيس الأمريكي بعد إعلانه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل واصفة القرار بأنه عمل "متهور وشرير".

وقد أثار إعلان ترمب وعزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، عاصفة من الغضب في العالم الإسلامي، وقلقا وانتقادات من جانب حلفاء الولايات المتحدة.