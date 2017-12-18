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شاهد: أصغر بطاقة تهنئة بعيد الميلاد في العالم

18/12/2017

ابتكر عالمان بريطانيان أصغر بطاقة تهنئة بعيد الميلاد على مستوى العالم إذ تسع مساحة طابع بريدي واحد ما يربو على 200 مليون من هذه البطاقة متناهية الصغر.

وتبلغ مساحة البطاقة التي ابتكرها عالمان في المختبر الفيزيائي الوطني، وهو مختبر معايير القياس الوطنية في بريطانيا، 15 في 20 ميكرومترا، ويعادل الميكرومتر جزءا من مليون جزء من المتر.

وصنعت البطاقة المغلفة بالبلاتينيوم من مادة نترات السيليكون، واستعرضها العلماء باستخدام شعاع أيوني مركزّ ، وعلى غلاف البطاقة يوجد رسم لرجل ثلج وأسفله عبارة "تهنئة بالعيد" كما كتبت عبارة تهنئة داخل البطاقة.

وقال ديفيد كوكس الذي ابتكر البطاقة مع زميله كين مينغارد بالمختبر الفيزيائي الوطني إن التكنولوجيا المستخدمة في صناعتها لها استعمالات عملية بشكل أكبر.

وأوضح أنه يتم استخدام الأدوات التي ابتكرت البطاقة في القياس الدقيق لكثافة خواص صغيرة للغاية في المواد مما يساعد في ابتكار تقنيات جديدة في مجال البطاريات وأشباه الموصِلات.

وأشار المختبر البريطاني إلى أن مساحة أصغر بطاقة تهنئة بعيد الميلاد كانت في السابق 200 في 209 ميكرومترات وبذلك تكون البطاقة الجديدة أصغر من تلك بأكثر من 100 مرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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