الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تحتفل الأمم المتحدة ممثلة في منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

فعند إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 اعتمدت المنظمة الدولية خمس لغات حية هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، بحيث تكون لغات توثيق المحاضر الرسمية وأوراق العمل أثناء الاجتماعات، والمعتمَدة في الترجمة الحية المباشرة أثناء المؤتمرات تحدثا وكتابة.

لكن في مثل هذا اليوم من عام 1973 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها 3190 خلال الدورة 28 يوصي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها ولكافة المنظمات الدولية المنضوية تحتها، بعد اقتراح تقدمت به مملكتا المغرب والسعودية أثناء انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في نفس العام.

أما مسألة استخدام اللغة العربية كلغة عمل في دورات المجلس التنفيذي للأمم المتحدة فقد أُدرجت في جدول الأعمال في عام 1974 بناء على طلب من حكومات الجزائر والعراق والكويت والسعودية واليمن وتونس ومصر ولبنان.

وكانت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام اعتمدت قرارا في 19 فبراير/شباط 2010 يقضي بالاحتفال بالأيام الدولية للغات الرسمية الست بالأمم المتحدة.

يذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو قد قرر في دورته 190 في أكتوبر 2012 تكريس يوم الثامن عشر من ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وتأتي اللغة العربية حاليا في المرتبة الرابعة بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، من حيث ترتيب اللغات في الكرة الأرضية، وهي تعد من أكثر اللغات انتشارا في العالم، ويعزز وجودها أنها لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، الذي يعتنقه كل يوم أفواج من البشر من مختلف أنحاء الأرض.

الجدير بالذكر أن اليونسكو أطلقت خطة تنمية الثقافة العربية (أرابيا) عام 1999، والتي تهدف إلى "توفير إطار يمكن فيه للبلدان العربية تنمية تراثها الثقافي، بحيث يصان الماضي مع التركيز بوجه خاص على المستقبل، ويفتح العالم العربي على التأثيرات والتكنولوجيات الجديدة مع الحفاظ على سلامة التراث العربي".